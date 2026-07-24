Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции из Армении после инспекции на ряде предприятий.

Ведомство утверждает, что в ходе проверок, проводившихся с 14 по 21 июля, было установлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию.

«Учитывая выявленные нарушения, Россельхознадзор принял меры по недопущению заноса в Россию особо опасных инфекций и реализации на отечественном рынке небезопасной молочной продукции. В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года», — говорится в сообщении ведомства.