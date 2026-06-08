Еще 30 украинских детей прибыли в Азербайджан для прохождения реабилитации.

Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что на первом этапе они прошли обследование в Габалинском детском реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы, и для каждого из них была составлена индивидуальная программа реабилитации.

На основе этой программы для них проводятся индивидуальные консультации, групповые терапии, занятия по йоге и танцевальной терапии с целью стабилизации эмоционального состояния и поддержки их интеграции в общество. Также детям оказываются реабилитационные услуги, такие как лечебный массаж, лечебный бассейн и ванны, арт-терапия и др.

В рамках 10-дневной программы социальной реабилитации для украинских детей также предусмотрена организация экскурсий в исторические места, музеи, настольных игр, соревнований и других мероприятий.