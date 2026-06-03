Между борьбой, через которую прошёл азербайджанский народ, и нашей борьбой не так уж много различий. Пожалуй, единственная разница заключается в том, что наша борьба продолжается на несколько десятилетий дольше.

Об этом заявил Сикхский общественный деятель и правозащитник Бхай Мониндер Сингх на международной конференции «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии в отношении этнических меньшинств в контексте геноцида» в Баку.

«Сегодня наша борьба вступает в новый этап. Мы сталкиваемся с угрозой того, что индийское государство стремится либо к нашему физическому уничтожению как народа, либо к нашей ассимиляции — уничтожению нашего языка, культуры, наследия и веры. Я убеждён, что ни один сикх не сможет смириться с подобным. Мы скорее предпочтём смерть, чем позволим этому случиться. Именно такую позицию занимало каждое поколение сикхов с 1984 года.

Сегодняшняя встреча даёт нам возможность наладить новые мосты взаимопонимания, искать новые пути сотрудничества и создавать реальные партнёрства, которые позволят нашим обществам вести открытый диалог и общаться друг с другом.

За последние пять-шесть месяцев мы неоднократно посещали Баку, однако сегодня можем с уверенностью сказать, что здесь, в Баку, нас приняли с искренним гостеприимством. Нам была предоставлена возможность вести диалог на самом высоком государственном уровне, в академических кругах, а также с неправительственными организациями, такими как Бакинская инициативная группа. Нам оказали уважение и дали возможность обсуждать эти вопросы на столь значимых площадках.

Для народа, стремящегося к свободе, это имеет огромное значение. Особенно когда речь идёт о государстве, которое позиционирует себя как столь сильное и влиятельное, как Индия, и которое, по нашему мнению, использует дезинформацию и информационные манипуляции, чтобы представить людей, подобных нам, а также сикхов в целом, экстремистами и террористами в глазах мирового сообщества», — отметил он.

По словам Сингха, транснациональное преследование со стороны Индии не ограничивается событиями сорокалетней давности:

«Сегодня каждый может увидеть, что деятельность Индии вышла далеко за пределы её границ. Она распространилась на такие страны, как Канада, Соединённые Штаты, Великобритания, государства Европы и Австралия, где проживают многочисленные сикхские диаспоры.

В мире насчитывается около 30 миллионов сикхов. Примерно 5–6 миллионов проживают за пределами исторической родины, а ещё 20–25 миллионов живут в регионе Пенджаб на территории современной Индии.

Мы говорим именно о современной Индии, поскольку, с нашей точки зрения, Индия как единое государство является продуктом британского колониального проекта. До 1947 года не существовало государства в его нынешнем виде; существовал союз различных территорий и княжеств, которые были объединены в рамках британской административной системы.

Сегодня, по нашему мнению, при правлении Нарендры Моди реализуется концепция «одна нация, одна вера, один флаг» в рамках идеологии хиндутвы — праворадикального националистического движения, которое некоторые критики характеризуют как близкое к фашизму.

Эти обстоятельства важно учитывать, поскольку Индия стремится представить себя миру как крупнейшую демократию планеты. Мы считаем, что за этим образом скрывается иная реальность.

Наша работа в Организации Объединённых Наций, международных структурах и вместе с партнёрами по всему миру направлена на то, чтобы показать, что Индия не соответствует тому образу, который она демонстрирует международному сообществу.

Если бы это было не так, то, как утверждают представители нашего движения, не происходили бы акты транснационального преследования, включая убийства сикхских лидеров Автара Сингха Ханды и Хардипа Сингха Ниджара в Великобритании и Канаде соответственно в 2023 году. Хардип Сингх Ниджар был застрелен двумя вооружёнными людьми в масках на парковке возле места поклонения. После этого премьер-министр Канады публично заявил о возможной причастности индийского правительства к этому убийству, что привело к серьёзному кризису в отношениях между Канадой и Индией.

Я считаю, что сегодня крайне важно видеть Индию такой, какой она является в действительности. Не вдаваясь в детали региональной политики, можно отметить, что Индия играет важную роль и в данном регионе. У неё существуют связи и интересы, которые могут пересекаться с интересами государств, не всегда дружественно настроенных по отношению к Азербайджану.

Таким образом, Индия является не только региональным, но и глобальным игроком. По нашему мнению, она использует своё экономическое и торговое влияние для оказания давления, угроз и принуждения в отношении других государств и народов.

В заключение хотел бы подчеркнуть, что цель наших сегодняшних панельных дискуссий заключается не только в том, чтобы рассказать о событиях 1984 года. Мы также хотим познакомить вас с сикхским народом, его образом жизни, историческими связями с Азербайджаном и показать, каким образом события 1984 года повлияли на целые поколения сикхов, включая таких людей, как я — родившихся и выросших в Канаде, но сохранивших глубокую связь со своей землёй, своим народом, языком, культурным наследием и верой.

Я убеждён, что это позволит молодому поколению лучше понять, насколько глубокой может быть связь между народами, пережившими схожие испытания. Мы понимаем, что такое борьба, стойкость, утрата, травма, геноцид и насилие — всё то, через что, по нашему мнению, азербайджанскому народу также пришлось пройти на протяжении более чем столетия.

Именно эти общечеловеческие связи позволяют нам объединяться в борьбе против несправедливости и отстаивать право народов на самоопределение».