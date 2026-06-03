В Баку по инициативе Бакинской инициативной группы проходит международная конференция под названием «Июнь 1984 года, события в Амритсаре: транснациональные репрессии Индии в отношении этнических меньшинств в контексте геноцида», посвященная репрессивной политике индийского правительства в отношении этнических меньшинств.

В конференции принимают участие влиятельные представители сикхской общины из Канады, Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австралии и США, руководители аналитических центров, эксперты в сфере прав человека и этнических меньшинств, непосредственные жертвы репрессивной, расистской и преследующей политики индийского правительства, включая представителей общины далитов.

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы сохранения в повестке международных организаций темы транснациональных репрессий и систематического преследования этнических и религиозных меньшинств со стороны Индии, в особенности представителей сикхской и далитской диаспор и членов их семей. Кроме того, участники обсудят усиление координации между пострадавшими диаспорскими организациями, укрепление совместных правовых механизмов защиты от транснационального преследования и развитие совместной деятельности на международных площадках.

Также на конференции будет поднят вопрос международной правовой оценки вооруженных атак, актов насилия и гибели тысяч невинных людей во время событий в Амритсаре в июне 1984 года, когда против сикхской общины и ее религиозно-культурных ценностей были совершены нападения. Отдельное внимание уделят выполнению Индией своих обязательств перед международными организациями в сфере защиты прав этнических меньшинств.