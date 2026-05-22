Россия по итогам 2025 года утратила статус крупнейшего мирового экспортера трубопроводного природного газа, уступив лидерство Норвегии. Об этом следует из отчета Международного газового союза (IGU), пишет Deutsche Welle.

Согласно данным отчета, в 2025 году Норвегия поставила по трубопроводам 108,6 млрд кубометров газа, тогда как российский экспорт составил 103,5 млрд кубометров.

Как отмечается в докладе IGU, по сравнению с 2005 годом объем трубопроводных поставок газа из России сократился более чем в два раза. Аналитики связывают такую динамику с резким снижением экспорта на европейский рынок после начала войны в Украине в 2022 году.