Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что при его власти не будет обсуждаться вопрос возвращения азербайджанцев в места их прежнего проживания в Армении, стало одним из самых заметных за последние дни. По сути, глава армянского правительства дал понять, что Ереван не намерен даже поднимать тему прав сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из Западного Азербайджана в конце 1980-х годов. При этом сам Пашинян назвал вопрос возвращения «темой конфликта, а не мира», фактически исключив его из нынешней повестки армяно-азербайджанского урегулирования.

Как заявил в комментарии Minval Politika политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, к нынешним заявлениям армянских политиков необходимо относиться с учетом внутриполитической ситуации в Армении и продолжающейся избирательной кампании.

По словам эксперта, заявление Пашиняна во многом является ответом на атаки со стороны его оппонентов, которые пытаются представить ситуацию так, будто после победы на выборах армянские власти будут готовиться к возвращению сотен тысяч азербайджанцев в Армению.

«Давайте все же относиться к заявлениям, которые сейчас звучат в Армении, с пониманием того, что там идет избирательная кампания. Пройдут выборы, осядет пропагандистская пыль, и станет ясно, как выстраивать отношения с теми силами, которые сформируют армянское правительство», — отметил Мусабеков.

Он подчеркнул, что разговоры о якобы скором возвращении «300 тысяч западных азербайджанцев» в Армению носят исключительно пропагандистский характер. По его словам, сегодня Азербайджан сосредоточен прежде всего на возвращении собственных граждан на освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангезура.

«Из почти 600 тысяч изгнанных оттуда людей даже на освобожденные территории пока удается возвращать постепенно. До конца года, возможно, число вернувшихся превысит 100 тысяч. Поэтому очевидно, что сегодня речи не идет ни о массовом возвращении азербайджанцев в Армению, ни даже о возвращении тысячи человек», — подчеркнул политолог.

При этом Мусабеков обратил внимание, что официальный Баку последовательно рассматривает вопрос возможного возвращения армян в Карабах исключительно в связке с правами азербайджанцев, изгнанных из Армении.

«Мы принципиально ставим вопрос о том, что тема возвращения армян в Карабах связана с вопросом возвращения азербайджанцев в Армению. Но Пашинян фактически сам отвечает и на этот вопрос. Если он заявляет, что не намерен обсуждать возвращение азербайджанцев в Армению, значит, он не собирается обсуждать и возвращение карабахских армян в Азербайджан», — считает Мусабеков.

Эксперт также отметил, что нынешняя политика армянских властей как раз направлена не на возвращение карабахских армян в Азербайджан, а на их окончательное обустройство на территории самой Армении.

«Им предлагается принять армянское гражданство, государство выделяет субсидии на приобретение жилья. Сам Пашинян не раз заявлял, что считает положительным фактором рост населения Армении за счет переезда карабахских армян», — напомнил депутат.

Комментируя саму тему возвращения, Мусабеков призвал рассматривать произошедшее как результат масштабного конфликта и обмена населением, вызванного действиями армянских националистических кругов в конце советского периода.

«Армяне покинули Азербайджан и разъехались — кто в Армению, кто в Россию, кто в США. Азербайджанцы были изгнаны из Армении и остались в Азербайджане. Это итог конфликта, который был развязан не Азербайджаном», — отметил он.

По мнению политолога, вопрос возможных поездок, посещений и контактов между людьми может стать реальностью только после полноценной нормализации отношений между двумя странами.

«Сегодня в актуальной повестке стоят мирный договор, отказ от взаимных претензий, делимитация границы, открытие коммуникаций и восстановление торгово-экономических отношений. А уже в контексте этого процесса люди должны получить возможность приезжать — посетить места, где жили их родители, привести в порядок могилы предков, увидеть родные города», — сказал Мусабеков.

Он напомнил слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что азербайджанцы собираются приезжать в Армению «не на танках, а на автомобилях», подчеркнув, что именно такой уровень нормализации должен стать конечной целью мирного процесса.

Мусабеков также провел исторические параллели, отметив, что подобные процессы происходили и в других регионах мира — между Турцией и Грецией, Германией и Польшей, а также после Второй мировой войны в Европе.

«Сегодня немцы спокойно посещают территории, где жили их предки, турки ездят в Грецию, а греки — в Турцию. Но речь не идет о массовом переселении. Так же следует рассматривать и ситуацию между Азербайджаном и Арменией», — отметил политолог.

Пока вопрос практического возвращения ни армян в Карабах, ни азербайджанцев в Армению не находится на столе переговоров. Эта тема может обсуждаться лишь на завершающем этапе полноценной нормализации армяно-азербайджанских отношений», — заключил Мусабеков.