В России с критикой восприняли переход очередного спортсмена — сына фигуриста Евгения Плющенко Александра — в спортивное гражданство Азербайджана.

Как заявила депутат Госдумы Светлана Журова, фигуристу стоит ожидать критики и обвинений в недостатке патриотизма со стороны жителей страны.

Российский спортсмен, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что решение Александра Плющенко выступать за Азербайджан ударит по репутации отца.

«Поскольку речь идет о сыне Евгения Плющенко, такое решение может быть воспринято в обществе остро. Лично я бы так не поступил. Тем более сын у него юный, вся карьера впереди, если он действительно настроен серьезно заниматься фигурным катанием. Мне кажется, можно было бы выждать некоторое время», — отметил Васильев.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев пожелал сыну Плющенко успехов:

«Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан!! Инфа прошла!!! Ну и что??? Это личное дело семьи, чисто практические и понятные спортивные интересы, может бизнес или любовь к Баку… Желаю Гном Гномычу успехов и здоровья», — сообщил Губерниев.

После волны критики отец и сын Плющенко сделали свои аккаунты в Instagram приватными.

Напомним, что гражданство также сменила другая ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. Она также решила представлять Азербайджан на международных соревнованиях.