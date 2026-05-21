В Шекинском, Гусарском и Балакенском районах в четверг прошел град, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

По данным службы, в 15:30–15:35 в селах Шин и Ашагы Лайысгы Шекинского района выпал град диаметром 15–20 мм.

Позднее, в 16:15–16:30, град прошел в селе Лаза Гусарского района, где размер градин составил 10–12 мм.

Примерно в это же время – с 16:20 до 16:30 – аналогичное явление наблюдалось в селе Газбёлюк Балакенского района, также с градом диаметром 10–12 мм.