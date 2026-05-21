Азербайджан поделился с Палестиной опытом реализации программы «Великое возвращение». Об этом шла речь на встрече главы Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анара Гулиева с министром местного самоуправления Палестины Сами Хиджави.

«В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сферах градостроительства, устойчивой жилищной политики и постконфликтного восстановления. Мы также поделились опытом, приобретенным Азербайджаном в рамках программы Великого возвращения», – написал Гулиев в соцсети X.