Клуб «Аль-Наср» на своем поле уверенно обыграл «Дамак» в матче 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду (63, 81-я минуты), также отличились Садио Мане (34) и Кингсли Коман (52). У гостей единственный мяч забил Морлай Силла (58, с пенальти).

По итогам заключительного тура «Аль-Наср» набрал 86 очков. Вторым финишировал «Аль-Хиляль» (84), который в своей последней встрече на выезде обыграл «Аль-Фейху» со счетом 1:0.

Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча» и лучший бомбардир в истории футбола, впервые стал чемпионом Саудовской Аравии. Для португальца, проводящего четвертый сезон в «Аль-Насре», это чемпионство стало очередным титулом в коллекции после побед в Англии с «Манчестер Юнайтед», в Испании с «Реалом» и в Италии с «Ювентусом».

Всего на счету Роналду теперь 35 трофеев в карьере – ранее в Саудовской Аравии он выигрывал Кубок арабских чемпионов (2023).