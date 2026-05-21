Бывший глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, комментируя решение Апелляционной палаты ВАКС по вопросу меры пресечения, заявил, что сторона обвинения в ходе заседания не представила доказательств.

«Я убежден, что правосудие должно основываться исключительно на доказательствах, а не на политических эмоциях, информационном давлении или попытках сформировать «приговор» еще до рассмотрения дела по существу. Поэтому буду доказывать свою невиновность в рамках правовых процедур», – приводит слова Ермака «Интерфакс-Украина».

По его словам, доводы защиты сводились к необоснованности подозрения и отсутствию рисков.

«Стороной обвинения не предоставлено никаких доказательств моей причастности к инкриминируемым действиям. Несмотря на озвученные аргументы, суд оставил без изменений решение первой инстанции», – подчеркнул он.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» – следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.