Представители Пакистана в течение ближайших суток прибудут в Тегеран для содействия усилиям по урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Майами (штат Флорида).

«Я думаю, что мы добились определенного прогресса», – заявил он, говоря о попытках достичь договоренностей с Ираном.

По словам госсекретаря, пакистанцы в четверг отправляются в Тегеран, это поможет продвинуться в урегулировании конфликта.

«Президент (США Дональд Трамп) предпочитает заключить хорошую сделку. Он всегда предпочитал именно это», – добавил Рубио.

Вместе с тем он указал, что Трамп дал ясно понять, что есть и другие варианты на столе. «Я не стану говорить, что это за варианты, но все это знают», – подчеркнул американский дипломат.