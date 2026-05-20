Азербайджанский игрок в настольный теннис Нихад Мамедов включен в «Книгу рекордов Гиннесса», сообщили в Федерации настольного тенниса Азербайджана.

Согласно информации, рекорд был установлен в апреле в ходе соревнований в спортивном комплексе «Шуа». Спортсмен одним ударом успешно ввел мяч в игру с дистанции 18,20 метра под наблюдением представителей Министерства молодежи и спорта, Федерации настольного тенниса Азербайджана и судьи международной категории Заура Микайылова.

Предыдущий мировой рекорд (17,50 метра) принадлежал турецкому спортсмену Осману Гюрджю.