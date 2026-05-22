США временно приостановили рассмотрение возможной поставки вооружений Тайваню на сумму $14 млрд. Об этом заявил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США исполняющий обязанности министра американских ВМС Ханг Као.

Решение связано с необходимостью обеспечить собственные военные потребности на фоне подготовки к операции против Ирана.

В Вашингтоне уточняют, что речь не идет об окончательной отмене поставок: экспорт вооружений союзникам будет продолжен, когда администрация сочтет это возможным.