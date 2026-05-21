Германия готова увеличить оборонные расходы до 5% ВВП и взять на себя более значимую роль в руководстве НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

«Приняв в прошлом году исторические решения на саммите в Гааге, союзники по НАТО убедительно подтвердили свою приверженность трансатлантическому альянсу и наметили курс на создание «НАТО 3.0», – заявил Вадефуль журналистам перед отъездом на встречу глав МИД стран НАТО в Хельсингборге (Швеция) и форум GLOBSEC в Праге.

Он отметил, что Германия выступает за укрепление НАТО при одновременном усилении европейского компонента альянса.

«Мы хотим обеспечить мир за счет более мощного сдерживания и ради этого намерены объединить потенциалы наших промышленных секторов путем более тесного сотрудничества в сфере вооружений. Германия при этом берет на себя роль лидера. Мы первыми четко заявили о приверженности цели в 5% и хотим достичь этого показателя, а вместе с ним и укрепления нашей обороноспособности, в максимально короткие сроки», – добавил он.

Глава МИД ФРГ считает, что по мере укрепления европейского потенциала должно происходить и перераспределение задач внутри альянса. Одновременно, по его словам, речь идет о выстраивании внутри европейской опоры НАТО приоритетов, которые в наибольшей степени отвечают задачам безопасности в Европе.