Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 мая принял заместителя генерального секретаря ООН Амину Мохаммед. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Поблагодарив руководство ООН за поддержку в проведении 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF 13), глава государства отметил, что правительство Азербайджана и Программа ООН по населенным пунктам действовали как единая команда для успешной организации мероприятия.

Глава государства также отметил, что по числу участников WUF13 является вторым важным глобальным мероприятием, проводимым в нашей стране после COP29. Он отметил успешную организацию 13-й сессии Всемирного форума городов.

Подчеркнув плодотворное сотрудничество Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам, азербайджанский президент заявил, что республика и впредь продолжит партнерство с этой структурой и будет активно участвовать в работе других сессий Всемирного форума городов.

Мохаммед передала главе государства приветствия генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Выразив признательность за приветствия, президент Ильхам Алиев попросил передать и его приветствия Гутерришу.

Отметив, что WUF13 проходит успешно, Мохаммед поздравила главу государства с этим. Она сказала, что участие в этом мероприятии большого числа высокопоставленных гостей из различных стран мира производит глубокое впечатление.

С удовлетворением подчеркнув, что в Баку обеспечивается единство исторического наследия и современности с применением современных правил градостроительства, Мохаммед сказала, что это придает азербайджанской столице особую красоту.

На встрече было отмечено, что восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях в постконфликтный период, являются примером для регионов, находящихся в аналогичной ситуации. В этом контексте подчеркнуто, что было бы полезно поделиться опытом нашей страны с другими странами в рамках ООН.

Отмечено, что азербайджанская модель ASAN xidmət была удостоена премии ООН за вклад в развитие государственной службы, а также специальной премии международной организации за развитие в Азербайджане государственных услуг с внедрением цифрового управления, указано, что ASAN xidmət как успешный опыт применяется в различных странах Африки и Азии.

В ходе беседы было подчеркнуто, что республика и ООН успешно сотрудничают на протяжении долгих лет, и Азербайджан является активным членом этой организации, вносит весомый вклад в реализацию ее программ и мероприятий. С удовлетворением было отмечено, что Азербайджан до настоящего времени на высоком уровне организовывал различные международные мероприятия Организации Объединенных Наций, посвященные различным темам.