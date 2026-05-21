Турецкий суд принял решение об отстранении Озгюра Озеля от должности председателя оппозиционной Республиканской народной партии (НРП). Об этом сообщает Bloomberg.

«Апелляционный суд Анкары отменил результаты съезда Республиканской народной партии 2023 года», – передает агентство со ссылкой на заместителя председателя партии Гюля Чифтчи.

Турецкие СМИ отмечают, что данное решение предусматривает восстановление на посту председателя партии Кемаля Кылычдароглу. На фоне произошедшего руководство НРП в срочном порядке созвало депутатов в центральный офис для обсуждения дальнейших действий.

Напомним, что НРП является старейшей политической силой Турции и в настоящее время находится в оппозиции. После партийного съезда 2023 года руководство партии сменилось: Кылычдароглу на посту лидера партии сменил Озель.