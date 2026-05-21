США и Иран при посредничестве Пакистана доработали итоговый проект соглашения, сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Документ предусматривает немедленное прекращение огня, отказ от ударов по инфраструктуре, обеспечение свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе, а также поэтапную отмену санкций в обмен на ответные шаги со стороны Ирана.

Ожидается, что объявление может состояться в ближайшие часы, тогда как обсуждение спорных вопросов планируется начать в течение семи дней.

Между тем агентство Bloomberg сообщает, что Иран ведет с Оманом переговоры о создании постоянной системы пошлин, которая может формализовать контроль над морским движением в районе Ормузского пролива.

«Иран и Оман должны мобилизовать все ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством», – заявил посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад агентству.

По его словам, обеспечение безопасности требует затрат, и те, кто стремится извлекать выгоду из торговых потоков через Ормузский пролив, должны будут нести соответствующую долю расходов.