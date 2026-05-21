Временный поверенный в делах России Ленар Салимуллин был вызван в четверг в министерство иностранных дел Эстонии, где ему была вручена нота протеста в связи с дезинформационной кампанией России против стран Балтии. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

«Сегодня Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы осудить продолжающуюся дезинформационную кампанию России против Эстонии и стран Балтии. Россия продолжает распространять ложные обвинения, угрозы и устраивать преднамеренные провокации», – отметил Цахкна.

Он указал, что Эстония не позволяла использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на Россию.

«Эти заявления ложны, и Россия это знает. Появление беспилотников в Балтийском регионе — прямое следствие незаконной агрессивной войны России против Украины. Украина имеет право защищаться от агрессора и наносить удары по военным объектам, поддерживающим российскую военную машину», – подчеркнул глава эстонской дипломатии.

При этом он особо отметил, что Таллин «не подастся на пропаганду и угрозы», и угроза в адрес одного из союзников по НАТО — «это угроза всему альянсу, и наши союзники едины в своей поддержке».