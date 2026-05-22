США использовали половину имеющихся перехватчиков систем ПРО THAAD для защиты Израиля во время активной фазы конфликта с Ираном. Об этом сообщает The Washington Post.

Как отмечает издание со ссылкой на закрытые оценки американского военного ведомства, Соединенные Штаты задействовали для защиты Израиля свыше 200 ракет-перехватчиков комплекса THAAD, что составляет «примерно половину имеющихся запасов Пентагона».

Кроме того, американские военные использовали более 100 перехватчиков SM-3 и SM-6, запущенных с кораблей ВМС США, находившихся в восточной части Средиземного моря. В то же время Израиль, по информации газеты, применил менее 100 перехватчиков Arrow и около 90 ракет системы «Праща Давида».

В публикации также приводятся слова помощника министра обороны США по связям с общественностью Шона Парнелла. По его утверждению, Вашингтон и Тель-Авив «справедливо разделили оборонительное бремя в ходе операции (против Ирана) «Эпическая ярость».

Система THAAD предназначена для перехвата боевых блоков баллистических ракет на заключительном участке полета и при подлете к цели.