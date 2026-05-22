Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что статус Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) может обсуждать только сама Армения.

«Что касается статуса в ЕАЭС — статус в ЕАЭС, согласно регуляциям ЕАЭС, может обсуждать только сама Армения, то есть страна-член, которая может решить выйти, другой процедуры нет. Но любой вопрос можем обсуждать, полагаю, у наших партнеров могут возникнуть вопросы, и мы на все вопросы с нетерпением ответим», — сказал армянский премьер в беседе с журналистами.

Пашинян также опроверг вероятность повышения цены на российский газ:

«Такого не может быть, потому что у нас есть действующий контракт, и он взаимовыгоден. У нас есть четкие стратегические договоренности, связанные с ценой на газ, и мы должны придерживаться их».