Европейские лидеры усиливают давление на Киев на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет Die Zeit.

Как отмечает издание, после того как в ноябре информация о коррупционном скандале получила широкую огласку, ряд глав правительств европейских стран обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить полное расследование выдвинутых обвинений и при необходимости принять соответствующие меры реагирования.

В этой связи канцлер ФРГ Фридрих Мерц провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого дал понять, что на фоне скандала Украина оказалась в сложной политической точке.

Похожие контакты, по данным Die Zeit, состоялись и у других европейских лидеров: президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В ходе этих бесед подчеркивалось, что при стремлении Украины к членству в ЕС необходимо, опираясь на принципы верховенства права, установить, насколько глубоко могут уходить связи данного дела в высшие эшелоны власти.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» – следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.