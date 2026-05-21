Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опроверг слова главы промоушена Даны Уайта о том, что завершил карьеру из-за финансовой независимости.

Спортсмен отреагировал на заявление президента UFC в соцсетях, подчеркнув, что подобные утверждения не соответствуют действительности.

«Я не любитель комментировать каждый мусор в интернете, но когда Дана говорит такие вещи, это расходится везде. Я скажу так: это абсолютная ложь, мне никто никогда эти миллионы не давал, и то, что пишут, что я оставил спорт, потому что заработал много денег, — это тоже неправда. Настоящую правду весь мир знает — об этом я уже не раз говорил, и повторяться не нужно», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее Дана Уайт заявил, что российский боец завершил карьеру после того, как «обеспечил себя финансово и больше не нуждался в боях».

Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения. В 2022 году он был включен в Зал славы UFC.