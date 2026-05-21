Президент Украины Владимир Зеленский заявил об «успешной операции» Центра спецопераций «А» СБУ. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

По словам Зеленского, был поражен «штаб российских сотрудников ФСБ и уничтожен зенитный комплекс «Панцирь-С1» на временно оккупированной территории Украины».

«Только в результате этой операции потери России составили около сотни убитыми и ранеными. Россияне должны чувствовать, что эту войну им придется завершить. Украинские санкции средней и дальней дистанции продолжат работать», — добавил он.