Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что власти следят за выплатами семьям погибших и пострадавшим во время крушения самолета AZAL в Актау.

«Мы следим за этим процессом. Все выплаты будут осуществляться для граждан Азербайджана, Казахстана и других стран. Для выживших, но пострадавших граждан любых государств мы постараемся сделать все возможное, чтобы не было никакой дискриминации», — отметил заявил Канат Бозумбаев.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 гражданина Азербайджана, 16 — России, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Согласно предварительным данным расследования, при подлете к Грозному самолет подвергся атаке российского средства ПВО «Панцирь-С».