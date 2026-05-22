США направят в Польшу дополнительно 5 тыс. военнослужащих, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и в силу наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно 5 тыс. военнослужащих в Польшу», – написал американский лидер в Truth Social.

Ранее издание Defense News сообщило, что США отменили планы по развертыванию на территории Польши дополнительного контингента американских военнослужащих. Позднее Politico сообщило, что решение об отмене принял единолично министр обороны США Пит Хегсет, что вызвало недоумение у сотрудников Пентагона.