Король Великобритании Карл III поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю предстоящего 28 мая праздника – Дня независимости. Об этом сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Этот знаменательный день — ценная возможность задуматься о крупкой дружбе между нашими народами. Высоко ценю прочность азербайджано-британских отношений и выражаю приверженность дальнейшему расширению этого сотрудничества в ближайшие годы», – говорится в поздравлении.

Британский король выразил надежду, что Лондон и Баку продолжат совместно работать для «эффективного и долгосрочного решения общих вызовов современного периода, в частности проблем, связанных с изменением климата и защитой окружающей среды».

«Мы с супругой передаем Вам и всем азербайджанцам самые искренние поздравления, желаем мира, процветания и благополучия», — говорится в письме.