13-летний российский фигурист Александр Плющенко сменит спортивное гражданство и будет выступать за Азербайджан на международной арене, сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, Федерация фигурного катания России одобрила его открепление на заседании исполкома 21 мая.

Александру Плющенко 13 лет. Со следующего сезона он сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях, для этого ему нужно лишь получить специальный документ, предоставляющий право на это от Международного союза конькобежцев (ISU).