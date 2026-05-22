Премьер-министр Армении Никол Пашинян задался вопросом, почему президент Украины Владимир Зеленский не должен был приезжать в республику, во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в начале мая.

«А еще говорят, почему президент Украины приехал в Армению. Извините, а почему он не должен был приезжать? А когда Армения была в конфликте с Азербайджаном, президент России не посещал Азербайджан? Мы когда-нибудь задавали этот вопрос? В чем здесь проблема?», — заявил Пашинян.

Пашинян снова заверил, что Армения никогда не будет вовлечена в антироссийские действия.

В контексте существующих с Россией напряженных вопросов, Пашинян привел в пример отношения с Брюсселем – армянские авиакомпании до сих пор в «черном списке» ЕС. Но это не означает, что в отношения с Евросоюзом есть кризис, считает он.