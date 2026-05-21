Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества, реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР) и постконфликтное восстановление.

Как сообщили в пресс-службе МИД республики, министр иностранных дел Джейхун Байрамов обсудил с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Азербайджаном и ООН. Также состоялся обмен мнениями по вопросам многостороннего взаимодействия, реализации ЦУР, климатической повестке, а также инициатив в сфере восстановления и реконструкции в постконфликтный период.

Байрамов отметил вклад официального Баку в международную повестку дня в области мира, безопасности и устойчивого развития, подчеркнув роль Азербайджана в продвижении проектов регионального сотрудничества и взаимосвязанности.

Кроме того, была представлена информация о масштабных восстановительных и созидательных работах на территориях, освобожденных от оккупации, а также о мерах по обеспечению безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев.

Стороны также затронули вопросы роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности и развитии региональных связей, включая стратегическое взаимодействие со странами Центральной Азии.