Государственный департамент США сообщил 21 мая, что одобрил возможную продажу Украине оборудования для системы противовоздушной обороны Hawk на сумму около 108,1 миллиона долларов.

Сделка предполагает поставку различных запчастей для ракетных систем, услуги по их ремонту и обслуживанию, а также инженерные, технические и логистические услуги.

Основным подрядчиком по проекту выступит компания Sierra Nevada Corporation, расположенная в Колорадо. Когда поставят оборудование, не уточняется.

Сделка не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США, отметили в Госдепе.