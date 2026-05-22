Власти Афганистана легализовали в стране вступление в брак с девочками с девяти лет.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на документ под названием «Принципы разделения супругов».

Как пишет издание, в нем талибы фактически отменили фиксированный минимальный брачный возраст для девочек, связав право на вступление в брак с наступлением половой зрелости. Как отмечает The Times, у девочек половое созревание может начинаться в возрасте от восьми до 13 лет. А согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, минимальный возраст полового созревания составляет девять лет, пишет издание.

Ранее, до прихода талибов к власти в Афганистане, минимальный возраст для вступления в брак составлял 16 лет для девочек и 18 лет для мальчиков по закону 1977 года. При этом девочки младше 16 лет могли вступать в брак с разрешения отца или судьи. Однако браки с девочками младше 15 лет были криминализированы законом 2009 года об искоренении насилия в отношении женщин.