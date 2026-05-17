Какое из государств ЦА вошло в топ-50 крупнейших экономик мира, и которое из них самое известное и популярное в Европе; за сколько в Эр-Рияде продали живое произведение искусства из Туркменистана; в чем помогают SOCAR и BP Узбекистану, а также о многом другом – в нашем обзоре.

Казахстан вошел в топ-50 крупнейших экономик мира, опередив всех своих соседей по Центральной Азии. В обновленном обзоре World Economic Outlook Международный валютный фонд (МВФ) оценил ВВП страны в 360,46 млрд долларов, что и определило ее 49-е место в глобальном рейтинге. Первую полусотню в нем «закрыла» Финляндия. А следующую строку — 51-ю, заняла Венгрия.

Что же касается других республик ЦА, Узбекистан вышел на 60-е место в мире (182 млрд долларов); Туркменистан – на 88-е; Кыргызстан занял 129-ю позицию; Таджикистан – 137-ю. Таким образом, экономика Казахстана превышает суммарный объем остальных четырех стран региона – 360, 46 млрд против ВВП в 309 млрд в той же валюте.

Первое место в рейтинге сохраняют США (32,38 трлн долларов, это четверть всего мирового ВВП). На втором – Китай (20,85 трлн). На третьей позиции — Германия (5,45 трлн долларов).

Казахстан является самым известным и популярным, для жителей Европы, государством Центральной Азии, информирует Zakon.kz со ссылкой на результаты последних опросов жителей Великобритании и Евросоюза. Поясняется, что «Наиболее непредвзятой и объективной, по крайней мере в Великобритании и на пространстве стран Европейского союза, считается международная компания YouGov, которая специализируется на анализе данных, маркетинговых и социологических исследованиях». В опросах, как правило, участвуют зарегистрированные пользователи из Великобритании и ЕС, оценивающие популярность 195 государств мира.

Согласно рейтингу компании (по итогам первого квартала 2026 года), узнаваемость Казахстана среди граждан стран ЕС и Великобритании находится на уровне 90%. На этом фоне положительно к стране относятся 17% опрошенных, негативно – 21%, и нейтрально – 51% европейцев. Эти показатели позволяют Казахстану занимать 104-е место в общемировом рейтинге. Более высокой популярностью и положительным к ним отношением со стороны жителей Великобритании и ЕС на пространстве СНГ отмечена Беларусь (узнаваемость — 92%, положительное отношение — 26%).

Узбекистан – на 106-м месте (узнаваемость – 86%, положительно относятся – 17%, негативно – 14%, нейтрально – 55%); Кыргызстан вышел на 127-е место (узнаваемость – 66%, положительно относятся – 13%, негативно – 13%, нейтрально – 40%); Таджикистан – 146-е (узнаваемость – 69%, положительно относятся – 8%, негативно – 12%, нейтрально – 50%).

Наиболее популярным государством в мире, по версии европейцев и британцев, в первом квартале 2026 года стала Дания. Уровень ее узнаваемости — 98%. При этом положительно к ней относятся 80% опрошенных респондентов, и нет ни одного негативного отзыва. А хуже всего европейцы и британцы сегодня относятся к Северной Корее. Ее узнаваемость находится на отметке в 97%, но при этом страну негативно воспринимают 67% опрошенных, и только 3% — положительно.

Небезынтересно также, каков уровень рождаемости в государствах ЦА на фоне в целом низкого уровня воспроизводства населения в мире. Судя по данным экспертов независимой медиакомпании Visual Capitalist, лидером по рождаемости не только в Центральной Азии, но и в масштабах СНГ, является Узбекистан – здесь на одну женщину в среднем приходится до 3,45 «рождений» (46-е место в мировом выражении). За ним следуют Таджикистан (58-е место, итоговый коэффициент — 2,99); Казахстан (59-е место, 2,95); Кыргызстан (62-е место, 2,75 «рождений» на одну женщину).

Самая низкая рождаемость в мире – в Макао (коэффициент – 0,69); в Гонконге и в Южной Корее. А мировым лидером по рождаемости является Чад – там на одну женщину приходится до 5,94 рождаемых в стране детей. Второе место – у Сомали (коэффициент – 5,91), третье – у Демократической Республики Конго (итоговый коэффициент – 5,90).

Вышеуказанное издание также обнародовало данные, в соответствии с которыми самый быстрый мобильный интернет среди государств Центральной Азии – у Казахстана. Согласно информации международной компании Ookla, специализирующейся на тестировании и анализе скорости интернет-соединения, Казахстан по итогам I квартала 2026 года занял 51-е место (уровень соединения достигает 93,68 Мбит/сек.). Он обошел по этому показателю не только большую часть стран СНГ (на его пространстве лидером стал Азербайджан, занявший 50-е место в мире с показателем скорости интернет-соединения в 95,43 Мбит/сек.), но и Италию, Испанию, Гонконг, Великобританию, Германию и Японию.

Узбекистан занял 78-место (55,19 Мбит/сек.), Кыргызстан – 80-е (52,64 Мбит/сек). Замеры скорости мобильного интернета в России и Таджикистане специалисты в первом квартале 2026 года не производили.

Лидером по качеству мобильного интернета признаны Объединенные Арабские Эмираты, где соединение осуществляется на скорости до 644,66 Мбит/сек. А самым низкоскоростным мобильным интернетом в мире отмечена Эритрея — 4,75 Мбит/сек.

Казахстан

Ориентировочно – в ближайший понедельник — в Астане запустят первую линию эстакадного LRT — поезда будут полностью беспилотными. Реализация проекта заняла 15 лет. Протяженность маршрута — 22,4 км; он включает 18 станций и охватывает главные деловые центры и жилые районы города. Как пишут СМИ ЦА, беспилотные составы управляются из специального центра. Их эксплуатационная скорость — 60 км/ч, максимальная — 80 км/ч.

По линии будут курсировать 15 поездов, каждый состав рассчитан более чем на 600 пассажиров. Время в пути между конечными станциями займет менее 40 минут. Специалисты уже приступили к разработке второй очереди проекта — развития линии до пригородного пункта Косшы.

Казахстан озвучил свою амбицию стать продовольственным хабом Евразии. С соответствующим заявлением выступил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров на 35-й сессии Региональной конференции ФАО для Европы и Центральной Азии, прошедшей в Таджикистане. В ней приняли участие гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюй, премьер-министр РТ Кохир Расулзода, главы министерств сельского хозяйства Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана.

Отмечалось, что Казахстан входит в число крупнейших производителей зерна в мире и играет важную роль в глобальной системе продовольственной безопасности. По информации Сапарова, в 2025 году (второй год подряд) в РК было собрано около 27 млн тонн зерна, почти 5 млн тонн маслосемян и около 1 млн тонн бобовых культур. На экспорт в минувшем году было отправлено 15,3 млн тонн зерна.

Страна занимает 10-е место в мире по экспорту зерновых, 2-е — по экспорту муки и 8-е место – по поставкам за рубеж (около 50 стран мира) подсолнечного масла. Как резюмировал Сапаров, Казахстан обладает всеми необходимыми ресурсами для укрепления статуса одного из ключевых продовольственных хабов Евразии.

Узбекистан

В республике резко упала добыча природного газа: в первом квартале текущего года – на 15%, до 9,6 млрд кубометров. Только в марте показатель снизился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Газете» (Узбекистан) глава Минэнерго республики Журабек Мирзамахмудов. По его словам, снижение было ожидаемым, а основная задача сейчас — стабилизировать добычу и удержать объемы.

Он также поведал, что для этого, совместно с «Узбекнефтегазом» и другими партнерами, ведутся работы по бурению, закупке нового оборудования, геологоразведке и подготовке новых участков: «В том числе работа с SOCAR и BP направлена именно на открытие новых месторождений и новых участков в регионе Устюрт. … Основное снижение у нас происходит на старых месторождениях». Они выработаны на 85−90%.

Ранее «Газета» сообщала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о масштабной проверке в Агентстве по управлению госактивами и «Узбекнефтегазе», где выявлены хищения на миллиарды сумов.

Между тем UzDaily информирует, что британская энергетическая компания BP официально присоединилась к соглашению о разделе продукции по проекту «Северный Устюрт» в Узбекистане, охватывающему шесть нефтегазовых блоков на территории Республики Каракалпакстан. Соглашение распространяется на блоки Бойтерак, Теренгкудук, Биркори, Харой, Каракалпак и Кулбой. В рамках сделки BP приобрела 40% доли участия в проекте, по 30% — у SOCAR (оператор проекта) и «Узбекнефтегаза».

Отмечается, что для BP это первый проект на территории Узбекистана. В компании заявили, что рассматривают участие в соглашении как возможность поддержать разведку и разработку нефтегазовых ресурсов страны.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф заявил, что проект станет дополнительным фактором укрепления энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном. Он также отметил, что многолетнее партнерство SOCAR и BP создает условия для эффективной реализации проекта и раскрытия ресурсного потенциала региона.

Компания AMEA Power (ОАЭ) приступила к реализации в Узбекистане проекта строительства накопителя энергии и ветроэлектростанции на 1,3 млрд долларов. В Ташкенте строятся системы хранения энергии мощностью 150 МВт, в Каракалпакстане — ветроэлектростанция на 1000 МВт, а в Бухарской области – второй накопитель энергии.

В плане местных энергетиков и AMEA Power – строительство станции хранения энергии мощностью 200 МВт. Стоимость этого проекта — 200 млн долларов.

«Газета» цитирует вице-премьера РУз Жамшида Ходжаева, заявившего на заседании Азиатского банка развития, что Узбекистан, несколько лет назад бывший импортером электроэнергии, теперь поставляет ее Казахстану, Таджикистану, Кыргызстану и Афганистану. По его словам, страна становится «надежным производителем», транзитным коридором и региональным интегратором энергосистем.

Кыргызстан

Сотрудников государственных органов республики обязали отказаться от пиджаков и работать в рубашках. Как передает 24.kg, соответствующее распоряжение подписал глава кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев. «Вчера из-за дождя было холодно, сегодня уже светит солнце. С завтрашнего дня распоряжение кабмина должно быть полностью внедрено в работу», — заявил он.

Поясняя причину «раздевания» госслужащих, шеф кабинета отметил, что подобная практика применяется и в Японии: «… для сохранения электроэнергии они стали надевать рубашки без галстуков, благодаря чему в государстве сэкономлены миллиарды иен». То есть, отказ от пиджаков позволит реже использовать кондиционеры в государственных учреждениях. «Сейчас мы работаем в костюмах и включаем кондиционеры. Если будем просто носить рубашки, то кондиционер можно и не включать. Мы должны экономить электроэнергию», — сказал он.

Отметим, что глава правительства не уточнил (или таких подсчетов попросту нет), сколько денег сэкономит Кыргызстан отказом от пиджаков.

Таджикистан

Президент РТ Эмомали Рахмон и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам таджикско-китайских переговоров на высшем уровне в Пекине подписали «Совместное заявление об углублении отношений всестороннего сотрудничества и стратегического партнерства в новую эпоху» и «Договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве» между двумя странами. Главы Китая и Таджикистана подчеркнули главный девиз Договора – «Друзья навеки, враги — никогда», передает «Азия-плюс».

Стороны выделили приоритетные направления взаимодействия, в том числе: промышленность и энергетика; транспорт и логистика; цифровизация. Всего подписан 31 документ о сотрудничестве в различных сферах.

А Eurasia Today информирует, что Рахмон встретился в Пекине с руководством ведущих китайских компаний, с которыми подписано более 50 соглашений о сотрудничестве на общую сумму свыше 8 млрд долларов. По словам Рахмона, лично представившего инвесторам экономический потенциал республики, совокупный объем китайских вложений в таджикскую экономику приблизился к 6 млрд долларов, из которых 3,5 млрд — прямые инвестиции.

Сейчас в Таджикистане работают более 700 компаний с китайским участием, а портфель государственных инвестиционных проектов превышает 13 млрд долларов: «более 300 из них реализуются прямо сейчас».

В контексте роста инвестиционного участия китайского бизнеса в Таджикистане, ИА «Фергана» опубликовала статью, в которой, в частности, подчеркивается: «Власти (РТ) активно продают китайскому бизнесу географическое положение республики и ее роль в формирующихся коммуникационных проектах. … На фоне уже идущих инфраструктурных и сырьевых проектов, это еще больше связывает таджикскую экономику с китайским капиталом и усиливает зависимость Душанбе от политической и финансовой повестки Пекина».

Туркменистан

Невероятной красоты молодой жеребец из Ашхабада продан на аукционе в Эр-Рияде за 14 млн долларов, передает «ЦентрАзия» со ссылкой на канал Turkmen Serdar. Поясняется, что «Живое произведение искусства… — волшебного золотого цвета с совершенно роскошными гривой и хвостом. Жеребец относится к одной из древнейших и ценнейших пород в мире, выведенной в Туркменистане более 5000 лет назад — ахалтекинская лошадь».

За редкую красоту и потрясающую выносливость ахалтекинцев в древности называли «небесными конями», считая, что они произошли от скакунов, принадлежавших богам