Азербайджан вновь становится центром мировой урбанистической дипломатии. Наша страна принимает большой Всемирный форум городов ООН – WUF13. Накануне официального открытия форума президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat) Анаклаудию Россбах. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана и UN-Habitat. И особо подчеркнуто было, что опыт Азербайджана в проведении Всемирного форума городов, а также инновационные подходы, применяемые в нашей стране в сфере градостроительства, широкомасштабные строительно-восстановительные работы, реализуемые в постконфликтных условиях на освобождённых от оккупации территориях, являются образцом и для других стран. Глава государства отметил, что наша страна готова поделиться этим опытом.

Добавим от себя: Азербайджану, как уже неоднократно отмечалось, есть что представить миру. На освобождённых территориях пришлось решать сложнейшие и, скажем так, разнонаправленные градостроительные задачи. Агдам, Физули, Губадлы, Зангилан, другие города и посёлки в долине реки Араз и Восточном Зангезуре были практически стёрты с лица земли. Здесь всё приходилось восстанавливать с нуля и не повторять при этом старые схемы, понимая, что за три десятка лет и градостроительные технологии, и требования шагнули вперёд. Сегодня на месте глухой сельской провинции строятся «умные сёла» и «умные города» – те самые инновации, которыми Азербайджан готов поделиться. В Ханкенди, Ходжавенде, Агдере задачи уже другие – здесь нет больших разрушений, но сепаратисты понавтыкали здесь свой «нахалстрой» без всякого соблюдения градостроительных норм и утверждённых генпланов. И теперь здесь нужна тонкая и осторожная реабилитация. Уникальные задачи решаются в Шуше, где нужно преодолеть и следы мародёрства оккупантов, и разрушения в результате боевых действий, и вернуть городу исторический облик.

Но это только одна сторона вопроса. Проведение WUF13 само по себе представляет очень серьёзную задачу. У Азербайджана, конечно, есть большой опыт проведения мероприятий такого рода и такого уровня – достаточно вспомнить COP29. Сегодня в ходе встречи с госпожой Россбах президент Азербайджана обсуждал подготовку к WUF13, и ООН весьма высоко оценивает инновационные подходы в процессе подготовки этого форума. Также в ООН уверены, что WUF13 пройдёт на высоком уровне.

А вот здесь нужен комментарий. Безусловно, здесь сыграет свою роль опыт COP29. Но не только. По сути дела, Азербайджан создаёт стратегическую связь между COP и WUF. И вряд ли стоит лишний раз напоминать, насколько важно применять экологические стандарты в градостроительных технологиях. Это и площади парков и зелёных насаждений, и использование энергосберегающих технологий, и доступ к чистой питьевой воде, и многое другое.

Ещё один аспект встречи, на который следует обратить серьёзное внимание, – это положительная оценка со стороны UN-Habitat ООН добровольной финансовой поддержки со стороны Азербайджана, проведённых в нашей стране Национальных градостроительных форумов и развития международного сотрудничества в сфере градостроительства. Азербайджан выступает не просто как принимающая сторона форума – наша страна, по сути, формирует здесь свою повестку дня, предлагает новые форматы дискуссий и сотрудничества. Один из примеров – Письмо о намерениях, подписанное UN-Habitat и Государственным комитетом Азербайджана по градостроительству и архитектуре. Оно весьма важно с точки зрения удачной подготовки WUF13 и превращения организационной модели в институциональную практику. Этот документ будет играть роль практической «дорожной карты» в процессе принятия решений, организационной координации и т.д. для других стран, которые будут принимать у себя WUF. Теперь уже можно говорить о «Бакинских стандартах WUF13», которые позволят повысить оперативную значимость будущих форумов, улучшить оперативную эффективность мероприятий и управленческие технологии, дадут толчок к формированию единых стандартов на международных площадках.

И, наконец, ещё один итог. Азербайджан в последние годы не раз выступал в качестве принимающей стороны авторитетных международных форумов. И это не просто «организационные вопросы». Не просто приобретённый опыт. Это ещё и наглядная демонстрация организационной практики и институциональных возможностей Азербайджана, который только недавно по историческим меркам восстановил независимость и менее года живёт в условиях мира. Такая практика не просто работает на авторитет страны. Она представляет миру уже другой Азербайджан – современный, открытый для сотрудничества, с инновационными идеями и технологиями. И важность этого трудно переоценить.