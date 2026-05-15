Саудовская Аравия предложила монархиям Персидского залива заключить с Ираном пакт о ненападении на основе Хельсинкских соглашений 1975 года.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных дипломатов.

По данным газеты, в ноябре 2025 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что США предоставили Саудовской Аравии статус основного союзника страны вне НАТО. По его словам, Вашингтон планирует продавать Эр-Рияду передовую военную технику.

Журналисты заметили, что саудиты рассматривают в качестве возможной модели будущего соглашения с Ираном Хельсинкские соглашения 1975 года, подписанные США, европейскими странами, СССР и его союзниками для снижения напряженности в период холодной войны.

Источник пояснил, что ряд стран Европы охотно поддержал инициативу Эр-Рияда и призвал монархии Персидского залива присоединиться к ее обсуждению.

В Европе, страдающей от энергетического кризиса, полагают, что такой формат может снизить риск нового конфликта и предоставить Ирану гарантии безопасности, отметил собеседник газеты.