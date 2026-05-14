Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял министра юстиции Азербайджана Фарида Ахмедова. Об этом сообщила пресс-служба Минюста республики.

В ходе встречи было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между двумя странами, основанные на исторических, культурных и религиозных связях, развиваются в формате стратегического партнерства по всем направлениям.

Отмечалось, что в рамках подписанных за последние два года меморандума о сотрудничестве и программы взаимодействия между министерством юстиции Азербайджана и федеральным министерством права и юстиции Пакистана реализуются меры по обмену опытом между сторонами. Подчеркивалось, что правовые документы, подписанные между странами, вносят значимый вклад в развитие двусторонних отношений.

Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сфере правовой помощи и экстрадиции, а также перспективы дальнейшего расширения взаимодействия в области права и юстиции.