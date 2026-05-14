Казахстан и Турция подписали декларацию «О вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве». Об этом сообщает Акорда.

Подписи под документом поставили казахский и турецкий президенты Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган.

«Безусловно, этот важный документ придаст новый импульс развитию казахско-турецких отношений. Нас объединяют общие устремления, поэтому есть все основания утверждать, что перед нами открываются огромные перспективы и возможности», – сказал Токаев.

Отметим, что документ был принят по итогам двусторонних переговоров и шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня двух стран.

Представители профильных ведомств и правительств также подписали межправительственные соглашения о создании, функционировании и деятельности культурных центров, о взаимном поощрении и защите инвестиций. Наряду с этим, были подписаны меморандумы о намерении учреждения совместной программы «Абай-Акиф», а также об открытии двух школ турецкого Фонда «Маариф» в Казахстане.

Также были поставлены подписи под соглашением о сотрудничестве между АО НК «КазМунайГаз» и Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı по вопросам оказания нефтесервисных услуг и совместной реализации нефтегазовых проектов.