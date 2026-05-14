Достижение глобальных климатических целей невозможно без устойчивого развития городов, поэтому 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в Баку станет продолжением климатической повестки COP29. Об этом говорится в статье посла Азербайджана в Швеции Заура Ахмедова для Global Bar Magazine, сообщает Report.

По словам Ахмедова, после климатической конференции COP29, которую Азербайджан принял в 2024 году, страна оказалась в центре глобальной дискуссии о климатических мерах, энергетическом переходе и международном сотрудничестве. Однако климатическая повестка не может рассматриваться отдельно от вопросов урбанизации и развития городской среды, поэтому проведение WUF13 в Баку стало логичным продолжением этих обсуждений.

Дипломат отметил, что сегодня почти три миллиарда человек живут в ненадлежащих условиях, а к 2050 году около 70% населения мира будут проживать в городах. В этих условиях вопросы жилья, инфраструктуры, социальной интеграции и устойчивого развития становятся ключевыми как для развивающихся стран, так и для Европы.

«Климатические цели невозможно реализовать без устойчивых городов», — подчеркнул Ахмедов. По его словам, энергоэффективные здания, устойчивая мобильность, использование циркулярных материалов и адаптация к климатическим изменениям начинаются именно с грамотного городского планирования.

Посол отдельно отметил опыт Швеции в создании климатически нейтральных городов. Он напомнил, что инициативы Viable Cities, Vinnova, а также проекты KTH и Лундского университета стали частью глобальных моделей устойчивого развития. Опыт Стокгольма, Гетеборга и Мальмё активно используется в международных дискуссиях о будущем городской среды.

Ахмедов также напомнил о глубоких исторических связях между Швецией и Баку. По его словам, еще в XIX веке братья Нобель сыграли важную роль в превращении Баку в современный индустриальный центр. В частности, в 1878 году здесь был введен в эксплуатацию первый современный нефтяной танкер Zoroaster, а компания Ericsson уже в 1881 году создала одну из первых телефонных линий в регионе.

По словам дипломата, сегодня сотрудничество Азербайджана и Швеции продолжается в сфере цифровизации и «умных городов». Он подчеркнул, что WUF13 станет международной платформой для обсуждения вопросов доступного жилья, финансирования, инноваций и устойчивости городов к климатическим изменениям.