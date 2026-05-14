Перевозки по маршрутам международного транспортного коридора (МТК) Север – Юг на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке осуществляются в штатном режиме, при этом поток контейнерных грузов через Азербайджан вырос более чем на 50%. Об этом сообщил первый замглавы РЖД Сергей Павлов.

Он отметил, что российские, азербайджанские и иранские железные дороги продолжают реализацию договоренностей по развитию западного маршрута коридора, проходящего через Азербайджан, включая формирование сквозных тарифов и развитие логистических сервисов. «Объемы контейнерных перевозок через Астару на границе Азербайджана и Ирана в прошлом году выросли более чем на 50% и составили более 8 тыс. контейнеров», – отметил он.

Павлов также сообщил, что Россия рассчитывает на возобновление строительства железнодорожной линии Решт – Астара в Иране после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил, что Москва, Тегеран и Баку уже подписали межправительственные соглашения о синхронном развитии западного маршрута МТК Север – Юг, включая инфраструктурные проекты на территориях трех стран.

«Проведена подготовительная работа, проведены геодезические исследования, сформированы группы для геологических испытаний», – рассказал Павлов.

По его словам, иранская сторона активно выкупает земельные участки под будущую железнодорожную линию. По оценке Павлова, приобретено около 80% необходимых территорий.