Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором урегулировании конфликта с Ираном, однако не исключил, что американское военное присутствие в районе Ормузского пролива может сохраниться еще на несколько месяцев.

В интервью программе «Pod Force One» газеты The New York Post глава Белого дома заявил, что морская блокада может действовать вплоть до Дня труда, который в этом году отмечается 7 сентября.

«Я не знаю, думаю, что такое может быть. Но это маловероятно. Я думаю, мы решим все проблемы, причем достаточно быстро», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, переговоры с Тегераном продолжаются и развиваются весьма динамично.

«Ситуация быстро развивается», — отметил он, выразив оптимизм относительно перспектив дипломатического урегулирования.

При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему рассматривает различные сценарии развития событий, включая сохранение ограничительных мер в стратегически важном районе Ормузского пролива.