Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен присоединяться к санкциям ЕС против России, но при этом будет избегать любых действий, которые могут привести к введению ограничений против самой страны.

По его словам, армянские власти придерживаются сбалансированной позиции: с одной стороны, они не планируют предпринимать шаги, направленные против России, а с другой — стремятся не допустить рисков для собственной экономики и финансовой системы. Пашинян подчеркнул, что возможные санкции могли бы иметь для Армении более тяжелые последствия, чем для крупных государств.

Он также отметил, что Ереван ведет прозрачную политику в этом вопросе как с российской стороной, так и с европейскими партнерами. Пашинян добавил, что у ЕС также были подозрения, что Армения «помогает РФ обходить санкции», и для того, чтобы развеять эти опасения, были приглашены европейские специалисты, которые письменно зафиксировали, что Армения этого не делает. внешнеполитические и экономические риски.