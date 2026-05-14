Иран с вечера среды предоставил китайским судам право прохода Ормузского пролива по установленным Тегераном правилам. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

По его информации, после обращений министра иностранных дел Китая Ван И и китайского посла в Иране было принято решение упростить проход китайских судов в рамках стратегического партнерства.

Было согласовано, что ряд китайских судов по запросу Пекина после согласования правил прохода смогут беспрепятственно следовать через Ормузский пролив, и данный этап начался с вечера среды, отметил собеседник агентства.