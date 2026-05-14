ООН высоко оценивает неизменную приверженность Азербайджана многостороннему сотрудничеству, развитию международного взаимодействия и продвижению инклюзивных подходов на глобальном уровне. Об этом говорится в послании генерального секретаря Антониу Гутерриш, которое зачитал временный координатор ООН в республике Игорь Гарафулич на Генеральной ассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

По его словам, платформа НПО рассматривается как значимый инструмент солидарности, диалога и партнерства между странами Глобального Юга.

В послании отмечается, что акцент ассамблеи на инклюзивном городском развитии, климатической устойчивости и эффективном управлении отражает вызовы, с которыми сталкиваются города стран Глобального Юга в процессе достижения Целей устойчивого развития.

Генсек также подчеркнул необходимость развития совместных инициатив, укрепления институционального взаимодействия и расширения участия гражданского общества в деятельности структур ООН, включая COP и WUF.

«ООН в Азербайджане готова поддерживать усилия, направленные на укрепление сотрудничества, расширение возможностей гражданского общества», – цитирует Гуттерриша Report.