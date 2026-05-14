Чем ближе парламентские выборы в Армении, тем большую активность разворачивает реваншистский лагерь. Нередко — с использованием «запрещенных приемов». Как сообщают медиа-ресурсы, близкие к команде Никола Пашиняна, в РФ бурную деятельность развил «Союз армян России» во главе с Ара Абрамяном.

Сначала якобы от имени ВЦИОМ — популярного социологического института России — армянских подписчиков в РФ стали обзванивать и задавать примечательные вопросы: «являетесь ли вы гражданином Армении», «довольны ли премьер-министром и правительством Армении», «за какую партию проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье», «собираетесь ли полететь на выборы в Армению» и т.д. Дело в том, что на июньских выборах не будет избирательных участков за рубежом, и армянские «гастарбайтеры» в других странах, прежде всего в РФ, могут принять участие в выборах только одним способом — лично прилететь в Армению. Понятно, что желающих будет немного: хлопотно, дорого и т.д.

Затем началась «вторая часть Марлезонского балета». Посыпались звонки уже от нанятого САР колл-центра. Его сотрудники от имени конторы Ара Абрамяна предлагают зарегистрировать данные «желающих поехать в Армению на выборы», сообщая, что данные будут переданы «ответственным по направлениям», которые сформируют группы, спланируют процесс транспортировки и «нужного» голосования. Попытаются ли организаторы этих «избирательных туров» включить в выборы ещё и многократное голосование одних и тех же избирателей на разных участках, которое бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили называла «армянской каруселью», — вопрос, который стоило бы озвучить. Пашинян, конечно, уже восемь лет как премьер, но вот насколько он контролирует ситуацию в каждом избирательном округе и на каждом участке?

Показательно и другое. Ара Абрамян самым тесным образом связан с наиболее агрессивными и милитаристскими кругами Армении. Во время 44-дневной войны он был одним из основных участников знаменитой аферы, когда в Армению под видом гуманитарной помощи на гражданских транспортных самолётах доставляли оружие. Кроме того, Абрамян был уличён и в вербовке наемников. Правда, особенно много желающих повоевать за Армению за её пределами не нашлось. Да и в самой Армении 12 тысяч дезертиров из действующей армии говорят о многом.

И вот теперь Ара Абрамян, который ещё недавно поставлял в Армению наемников, теперь отправляет туда же потенциальных избирателей для своих политических партнёров из числа местных «ястребов». А точнее говоря — «грифов-стервятников».

А здесь уже самое время вспомнить, как на рубеже девяностых и «нулевых» ереванские армяне упрекали карабахских: мы надеялись, что карабахцы захватят Баку, а они захватили Ереван. На что карабахцы отвечали: для того, чтобы захватить Баку, как раз и надо сначала захватить Ереван. Эти разговоры были на пике популярности после того, как в Армении «карабахский клан» отстранил от власти её первого президента Левона Тер-Петросяна — именно в ответ на его призыв договариваться с Азербайджаном и искать компромисс.

Тогда в Армении предпочли своего первого президента не услышать. Территориальные захваты начала девяностых пьянили ещё слишком сильно. Дальнейшие события хорошо известны: затянувшаяся сверх меры «дипломатическая пауза», попытка Армении начать «новую войну за новые территории», которая закончилась для неё политическим и военным разгромом… Сегодня уже Никол Пашинян после проигранной войны проводит мирную повестку. А реваншисты опять готовятся «захватывать Ереван», не удосужившись вспомнить, чем первая попытка закончилась для Армении.