В Азербайджане в текущем году в различных регионах планируется строительство более 100 школ модульного типа.

Об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе общения с журналистами.

По словам министра, ремонт и реконструкция образовательных учреждений осуществляется по определенной последовательности и установленному алгоритму.

«В первую очередь ремонтируются крупные школы, поскольку в них учится большее количество детей и они играют более значимую роль в образовательном процессе. Поэтому основной приоритет отдается именно крупным школам. Что касается небольших школ, то приоритет отдается строительству модульных учебных заведений. В этом году в различных регионах планируется возведение более 100 таких модульных школ», — отметил министр.