Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова заявила, что изменение стереотипов и социальных норм возможно прежде всего через трансформацию общественного мышления.

«Чтобы изменить стереотипы и социальные нормы, следует в первую очередь изменить образ мышления в обществе. Надлежит устранить не приемлющие гендерного равноправия подходы, а общества следует поощрять к принятию равенства женщин и мужчин как основной ценности», – заявила Гафарова в своем выступлении на Глобальной конференции женщин-парламентариев Межпарламентского союза, которая проходит в Белграде.

Спикер азербайджанского парламента подчеркнула, что действенными инструментами в этом направлении являются популяризация ценностей гендерного равноправия через культурные инициативы и повышение осведомленности посредством средств массовой информации. Вместе с тем, опираясь на многолетний академический опыт, она отметила свою убежденность в ключевой роли образования в изменении общественного поведения. В этой связи она акцентировала внимание на необходимости уделять особое значение образованию, просвещению и вовлечению молодежи в эти процессы.

В своем выступлении Гафарова отметила, что образование не только влияет на формирование мировоззрения, но и способствует устранению барьеров, ограничивающих расширение прав и возможностей женщин в политической, экономической и других сферах.

Как отметила спикер Милли Меджлиса, различия между мужчинами и женщинами не оспариваются, однако они не могут служить основанием для неравенства. По ее словам, расширение прав и возможностей женщин уже стало одним из приоритетов устойчивого развития и укрепления обществ и институтов.

Гафарова также заявила, что парламенты располагают важнейшим инструментом в виде законодательства, однако одних правовых мер недостаточно для достижения желаемых результатов. В этой связи, по ее словам, необходим более системный и комплексный подход, охватывающий все общество.