Американская администрация допускает возможность очередного продления приостановки действия односторонних санкций против нефтяного сектора России. Это подтвердил госсекретарь США Марко Рубио.

«В конечном счете это решение принимать Министерству финансов США. Но скажу вам, что это зависит от обстоятельств на тот момент», – сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

Рубио заявил, что американская сторона хотела бы как можно скорее завершить процесс предоставления соответствующих исключений, подчеркнув, что базовая политика страны предусматривает применение санкций в отношении российской нефти.