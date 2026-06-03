Швеция рассматривает возможность введения возрастного ограничения в 15 лет для пользователей социальных сетей, сообщил общественный вещатель SVT.

«Мы теряем целое поколение в постоянном скроллинге. Это будет еще один шаг по возвращению детства детству», – приводит издание слова министра социальных дел Швеции Якоба Форсмеда.

Прошлой осенью шведское правительство сформировало специальный комитет, которому было поручено оценить возможность введения возрастного ограничения на доступ к социальным сетям. Речь идет о таких платформах, как Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok и YouTube.

Во вторник комитет представил Форсмеду доклад, в котором предлагается установить минимальный возраст пользователей на уровне 15 лет. Предполагается, что мера может вступить в силу с 1 января 2028 года. В числе основных рисков использования соцсетей в документе названы чрезмерная зависимость, онлайн-нарушения, контакты с незнакомыми людьми с сексуальными целями, а также возможная вербовка в преступные группы. Отдельно отмечается вредный контент – сцены насилия, материалы порнографического характера и навязывание нездоровых стандартов внешности.

В Швеции, как отмечает SVT, существует широкая политическая поддержка инициативы по введению возрастного лимита для пользователей соцсетей.