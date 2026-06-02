Подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между Азербайджаном и США в сфере критически важных минералов создает основу для нового этапа в экономических отношениях между странами. Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пресс-конференции, посвященной первому Азербайджано-американскому экономическому диалогу.

«Накануне с участием президента Ильхама Алиева мы подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере критически важных минералов», – сказал Джаббаров.

По его словам, данное соглашение открывает новую страницу в экономическом сотрудничестве. «В нашем экономическом сотрудничестве открывается новая глава. Это сотрудничество не только многообещающее, но и имеет важное значение с точки зрения потребностей и продуктивности современной экономики», – подчеркнул министр.

Он также отметил заинтересованность в развитии взаимодействия с представителями частного сектора США. «Мы с нетерпением ждем сотрудничества с американскими компаниями, специализирующимися в этой сфере, готовы воспользоваться их знаниями и опытом, а также возможностями, сформированными в результате видения администрации Трампа», – добавил глава ведомства.

По словам министра, экономическое сотрудничество между Азербайджаном и США выходит на новый этап в рамках стратегического партнерства. «Это партнерство основано на видении и лидерстве президента Ильхама Алиева и президента Дональда Трампа. Мы все помним исторический визит в Вашингтон в августе 2025 года. Во время того визита было достигнуто политическое взаимопонимание и согласован меморандум о Хартии о стратегическом партнерстве», – подчеркнул министр.

Джаббаров сообщил, что стороны обсудили четыре ключевых направления сотрудничества: региональные связи, торговлю и инвестиции, энергетическую безопасность, а также искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру. По его словам, прошедшие в рамках диалога обсуждения носили конструктивный и продуктивный характер.