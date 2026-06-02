Азербайджан входит в число ключевых мировых производителей энергоресурсов, при этом Соединенные Штаты получают существенные преимущества от сотрудничества с Баку. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам экономики, энергии и бизнеса Калеб Орр.

«Мы считаем, что сегодня Азербайджан является одним из важнейших производителей энергоресурсов в мире, а Соединенные Штаты получают значительные выгоды от этого партнерства. Мы ожидаем, что в ближайшие годы эти отношения будут существенно расширяться и укрепляться», – сказал Орр на пресс-конференции по итогам первого Азербайджано-американского экономического диалога.

Он указал, что отношения между США и Азербайджаном являются одним из ключевых приоритетов для Соединенных Штатов.

По его словам, экономическое взаимодействие между Вашингтоном и Баку выходит на новый этап развития. «Отношения между США и Азербайджаном развиваются, и это только начало», – добавил помощник госсекретаря.

Дипломат отметил, что стороны намерены расширять сотрудничество в таких областях, как обеспечение регионального мира и энергетической безопасности, развитие торговли, а также цифровая трансформация и развитие инфраструктуры.

Орр также сообщил, что в ходе визита американской делегации в Баку были подписаны коммерческие соглашения между SOCAR и представителями частного сектора США, а также в Министерстве экономики Азербайджана. Общий объем договоренностей превысил $8 млрд.

Как уточнил дипломат, в ходе переговоров обсуждались практические проекты в сфере энергетики, энергетической безопасности, критически важных минералов и логистических цепочек, региональных транспортных и транзитных маршрутов, авиационного сотрудничества, внедрения технологий искусственного интеллекта и модернизации цифровой инфраструктуры Азербайджана.